Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vakfın çalışmalarını anlattı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, 2003 yılından bu yana bölgede 50 eserin restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Efeler ilçesindeki bir restoranda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Saraç, Vakıflar Haftası'nı, toplumsal duyarlılığı artırmak ve yardım duygusunu geliştirmek için "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" temasıyla kutladıklarını söyledi.

Sorumluluk bölgelerinde bulunan Aydın, Muğla ve Denizli'de sosyal yardım kapsamında 685 aileye kuru gıda paketi, 85 öğrenciye yükseköğrenim bursu, 456 öğrenciye orta öğrenim bursu ve 85 kişiye de muhtaç maaşının verildiğini dile getiren Saraç, şu bilgileri paylaştı:

"Bağışlanan kurbanlar da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün birer ferdi olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf ederek, ecdadın mirasına sahip çıkma gayretindeyiz. Bu doğrultuda, ecdadın vakfettiği akarların gelirlerini, hayır işleri ile vakıf eserlerinin onarımı ve korunmasında harcıyoruz. Bu doğrultuda 2003 yılından bugüne kadar bölge müdürlüğümüzce yaklaşık 50 eserin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bugün itibariyle 4 eserimizin restorasyonu, 6 eserimizin de proje çalışmaları devam etmekte olup 10 eserimizin de ihale hazırlıkları devam etmektedir."