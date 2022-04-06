Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan AA'ya ziyaret - Haberler

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Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan AA'ya ziyaret

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan AA'ya ziyaret

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AYDIN (AA) - Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Saraç, AA'nın Aydın Büro Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Saraç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın ülkenin köklü kurumları arasında yer aldığını ifade etti.

Gazeteciliğin büyük bir özveri ve yoğun emek getiren bir iş olduğunu aktaran Saraç, AA muhabiri Ferdi Uzun'a yöresel ürünleri hediye etti.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Saraç, Aydın, Güncel, Haberler

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