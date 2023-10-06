Aydın Söke'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Sadullah Kuşada Okulu önünde meydana geldi. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrenciye motosiklet çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Sadullah Kuşada Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıya geçmeye çalışan Z.Ç. isimli öğrenciye, T.Ç. kontrolündeki motosiklet çarptı. Kazada yaya hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel