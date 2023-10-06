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Aydın Söke'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Sadullah Kuşada Okulu önünde meydana geldi. Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrenciye motosiklet çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.