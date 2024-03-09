Aydın Söke'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 09 BV 409 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi'nde, M.İ'nin kullandığı 09 CAK 20 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.İ. ve aynı araçtaki T.Ş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, başka bir araçtaki araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan 09 CAK 20 plakalı otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması yer alıyor.