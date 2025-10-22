Haberler

Aydın Söke'de Sağanak Yağış Heyelana Neden Oldu
Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Aydın-Söke kara yolunda heyelana yol açtı. Yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, bazı araçlar sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, sağanak etkili oldu. Aydın-Söke kara yolunda yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle de yolun bir bölümü trafiğe kapanırken, bazı araçlar ise sulara gömüldü.

Söke ilçesinde, öğleden sonra aniden başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Aydın-Söke kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle de yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Sel sularının taşıdığı kum ve çakıl parçaları yola savrulurken, bazı araçlar sulara gömüldü. Sürücüler, bir süre kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
