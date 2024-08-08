Aydın Söke'de Pamuk Hasadı Başladı
Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde hasat başladı. İlk hasatta elde edilen 300 kilogram pamuk, çırçır işletme fabrikasına götürüldü. Pamuğun kilosu sembolik olarak 250 liradan satıldı.
Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde hasat başladı.
Doğanbey Mahallesi'nde üretici Ali Karasu'nun 2 dönümlük tarlasındaki ilk hasada Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de katıldı.
İlk hasatta elde edilen 300 kilogram pamuk, çırçır işletme fabrikasına götürüldü. Burada pamuğun kilosu, sembolik olarak 250 liradan satıldı.
Oda başkanı Tanyeri, gazetecilere bir kilogram kütlü pamuğu 34 liraya mal ettiklerini ifade ederek, 5 lira prim desteği beklediklerini söyledi.