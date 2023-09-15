Aydın Söke'de Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otobüsle yolculuk yapan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda toplamda 120 adet uyuşturucu hap, 20 gram kubar esrar ve 9 adet Extacy hap bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda otobüsle yolculuk yapan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Söke'de gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri Veston, Buzul, Tork ile yapılan aramada, H.A. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca F.O. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 20 gram kubar esrar ve 9 adet Extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN