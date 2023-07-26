Aydın Söke'de çıkan orman yangını 2,5 saatte kontrol altına alındı
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Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar orman zarar gördü.
ALEVLER 2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Söke ilçesinde saat 09.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 15 hektar orman zarar gördü. Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, yangın bölgesine gelip, incelemelerde bulundu.Burhan CEYHAN / AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel