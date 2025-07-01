Aydın Sivil Dayanışma Platformu'ndan Hz. Muhammed'in Karikatürüne Suç Duyurusu

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Aydın Sivil Dayanışma Platformu, Hz. Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçeleri Aydın Adliyesi'ne teslim eden platform, inançlara yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

AYDIN Sivil Dayanışma Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında topladıkları dilekçelerle Aydın Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Platform, dilekçelerin tesliminin ardından basın açıklaması yaptı.

Aydın Sivil Dayanışma Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında dilekçelerden oluşan bir dosyayla suç duyurusunda bulundu. Aydın Adliyesi önünde toplanan dayanışma platformu, topladıkları dilekçeleri muhabere bürosuna verdi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Aydın Şubesi Başkanı Necati Saray, topluluk adına yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü adı altında, inançlara ve kutsal değerlere yönelik yapılan hakaretleri kabul etmediklerini söyledi. Saray, "Dini değerlerimize yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu tür yaklaşımları mizah ya da eleştiri olarak nitelendirmek mümkün değildir. Aksine, bu durum bilinçli bir provokasyon ve İslam düşmanlığının pervasız bir tezahürüdür. Bizler, inançların özgürce yaşanabildiği bir toplumda; kutsallarımıza yönelik yapılan bu saygısızlıkları özgürlük kapsamında değerlendirmiyor, adı ne olursa olsun her türlü nefret söylemine karşı hukuki ve vicdani duruşumuzu sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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