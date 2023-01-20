Aydın merkezli "usulsüz engelli raporu" soruşturmasında 4 tutuklama Güncel Haberler Engellilere tanınan haklardan haksız şekilde faydalanmak isteyenlere para karşılığı rapor çıkarttığı öne sürülen şüphelilere yönelik Aydın merkezli operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Engellilere tanınan haklardan haksız şekilde faydalanmak isteyenlere para karşılığı rapor çıkarttığı öne sürülen şüphelilere yönelik Aydın merkezli operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 18'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi. Aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen A.B'nin de bulunduğu 4 zanlı ise tutuklandı. Operasyon Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yolla engelli raporu düzenleyerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin Aydın, İstanbul ve İzmir'deki adreslerine polis ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 71 kişi gözaltına alınmıştı. Organize şekilde hareket ettikleri öne sürülen şüphelilerin, hasta olmayan kişilerin yerine engelli kişileri sağlık kontrolüne sokarak rapor çıkarttıkları ve haksız kazanç sağladıkları ileri sürülmüştü. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Aydın Güncel Haberler

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