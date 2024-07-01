Üye Girişi
Haberler

Aydın merkezli suç örgütüne operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli 4 ilde arkadaşlık sitesi kurup nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte hesaplarla arkadaşlık siteleri üzerinden iletişim kurdukları, kişilerin fotoğraflarını ve kişisel verilerini ele geçirdikleri bu bilgiler doğrultusunda kurmaca dava evrakları hazırladıkları öğrenildi.

Aydın merkezli 4 ilde arkadaşlık sitesi kurup nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın, İstanbul, Mardin ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlarını örgütlü olarak işlediği belirlenen aralarında örgüt elebaşı M.G'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sahte hesaplarla arkadaşlık siteleri üzerinden iletişim kurdukları, kişilerin fotoğraflarını ve kişisel verilerini ele geçirdikleri bu bilgiler doğrultusunda kurmaca dava evrakları hazırladıkları öğrenildi.

Bu evrakları mağdurlara gönderen şüphelilerin, şantaj yaparak uzlaşma, avukatlık ve dava kapama bedeli adı altında ödeme aldıkları, buradan elde ettikleri gelirleri ise yabancı kripto borsaları arasında transfer yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları böylece paranın meşru yollardan kazanıldığı izlenimi verdikleri belirtildi.

Ekiplerin MASAK ile yaptıkları koordineli çalışma sonucunda kripto borsalar üzerinden 9 milyar 411 milyon 527 bin liralık işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Aydın Dolandırıcılık Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title