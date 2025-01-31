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Aydın Merkezli Sahte İçki Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Tutuklama

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Aydın'da düzenlenen operasyonla 9 ilde sahte içki üreten ve dağıtan 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 9 ton etil alkol ve çeşitli sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi.

Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Aydın, Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 2 kimyasal ayrıştırma makinesi, 212 alkol aroması, 5 litrelik 630 boş bidon, 1500 kapak, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, S.K, E.D, H.D, G.Ç. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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