Aydın Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Aydın Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı
Aydın'da sahte şirketler aracılığıyla elektrikli otomobil satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, vatandaşlardan ön ödeme alarak iletişimi kestiği belirlendi.

AYDIN merkezli 3 ilde sahte şirketler kurarak elektrikli otomobil satma vaadiyle, ön ödeme aldıktan sonra iletişimi kesip alıcıları dolandırdıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla farklı illerde kurdukları sahte şirketler ve internet sitesi aracılığıyla kendilerine ulaşan kişileri elektrikli araç satma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin, 0850 numaralı 10 ayrı iletişim hattından vatandaşlara ulaşıp güven sağladığı ve otomobil satışı yaptığı, ön ödeme aldıktan sonra da irtibatı koparıp, alıcıları dolandırdığı belirlendi. Polis ekipleri, Aydın'ın Nazilli ilçesi ile Denizli ve Muğla'da, önceki gün şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 5'i Nazilli'de olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
