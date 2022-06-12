Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' operasyonunda 7'si kadın 15 gözaltı - Haberler

Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' operasyonunda 7'si kadın 15 gözaltı AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 3 aylık çalışma sonrası Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon yaptı. AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 3 aylık çalışma sonrası Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7'si kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. 9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. ve Ç.Ş. ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirildi. Şüphelilerin şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp, dolandırdıkları belirtilirken, 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve şikayet için gelen sayısının arttığı öğrenildi. 7'si kadın 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Aydın Uşak Güncel Haberler

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