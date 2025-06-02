Aydın Kültür Merkezi'nde Yangın Çıktı
Aydın'ın Efeler ilçesinde tadilat halindeki Aydın Kültür Merkezi'nin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kaynak çalışmaları sırasında çıktığı belirtiliyor.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde tadilat çalışmalarının sürdüğü Aydın Kültür Merkezi'nin kazan dairesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.
Aydın Kültür Merkezi'nin 3 katlı binası depreme dayanıksız çıkması nedeniyle bir süre önce boşaltıldı. Kolon güçlendirme ve bakım çalışmalarının yapıldığı kültür merkezinin, bodrum katındaki kazan dairesinde bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde yapılan kaynak esnasında çıktığı belirtilen yangına, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çabası sonucu alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber - Kamera: Mert CONA / AYDIN,