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Aydın Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında 10 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, edindikleri bilgi üzerine Karacaören Mahallesinde yaşayan S.A'nın evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 10 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda S.A. ve M.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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