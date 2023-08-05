Aydın Karacasu'da Saman Yangını: 50 Ton Saman Zarar Gördü

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen saman yangınında 150 bin lira değerinde 50 tona yakın saman zarar gördü.

Karacasu İlçesi Geyre Mahallesinde bulunan boş bir alana istiflenen saman paketleri bir anda yanmaya başladı. İki ayrı hayvan üreticisine ait toplam 50 ton saman yangında zarar gördü. Yangına Büyükşehire bağlı Karacasu ve Kuyucak İtfaiyesi müdahale ederken Karacasu Belediyesi su tankeri desteğe geldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken söndürme çalışmalarının ardından uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı. Vatandaşlar mahallede bulunan su tankerinin arızalı olduğunu iddia edip sorumlulara tepki gösterdi.

Yangında M.K'ya ait 800 paket yaklaşık 20 ton ve A.K'ya ait 900 paket yaklaşık 30 ton saman zarar gördü. Zararın toplam 150 bin lira civarında olduğu öğrenildi. 10 yıldır samanları aynı yere koyduklarını ifade eden üreticiler, "15 dakika önce buradaydık hiçbir şey yoktu. Ne olduysa bir anda oldu. 10 senedir aynı yere koyuyoruz. Hiçbir şey olmamıştı. Yoldan geçenlerde mi birşey attı, çoluk çocuk mu yaptı bilmiyoruz. Giden samana mı yanalım sıcağın altında samanı buraya istiflerken verdiğimiz emeğe mi yanalım. Hayvanlarımıza buradan bir paket saman bile vermemiştik daha. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.