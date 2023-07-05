Aydın-İzmir Otoyolu'nda Emniyet Şeridinde Kaza: 7 Kişi Yaralandı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde patlayan lastiği değiştirmek için duran otomobile, başka bir otomobilin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.