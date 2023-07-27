Aydın-İzmir Otoyolu Kenarındaki Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın- İzmir otoyolu kenarındaki gerçekleşen arazi yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın Aydın-İzmir Otoyolu Hamitler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide çıkan yangın sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Kısa bir süre sonrasında yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler zamanında müdahale ile yangını büyümeden söndürdü. - AYDIN