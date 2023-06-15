Aydın-İzmir Otobanında Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Aydın-İzmir otobanı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Aydın- İzmir otobanı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 35 DC 0985 plakalı kamyon, Aydın-İzmir otobanı Çobankuyu mevkiinde 37 AAE 907 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel