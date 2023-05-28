Aydın İncirliova'da Sağanak Sonrası Taşkın: Bazı Evleri Su Bastı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Yalkıdere Çayı taştı, bazı ev ve sokaklarda su baskınları yaşandı. İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Yalkıdere Çayı'nın İstiklal Mahallesi'nden geçen bölümü taştı, çayın üzerinden geçen köprünün demir korkulukları yıkıldı. Taşkın sonucu çay kenarındaki bazı evleri su bastı. Büyükşehir ve İncirliova belediyesi ekipleri iş makineleriyle ev ve sokaklardaki suyun tahliyesi ile çay yatağının genişletilmesi için çalışma yaptı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Yalkıdere Çayı taştı, bazı ev ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Yalkıdere Çayı'nın İstiklal Mahallesi'nden geçen bölümü taştı, çayın üzerinden geçen köprünün demir korkulukları yıkıldı.

Taşkın sonucu çay kenarındaki bazı evleri su bastı. Büyükşehir ve İncirliova belediyesi ekipleri iş makineleriyle ev ve sokaklardaki suyun tahliyesi ile çay yatağının genişletilmesi için çalışma yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da bölgede incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Koçarlı ilçesinin Bıyıklı, Yeniköy ve Güdüşlü mahallelerinde de sağanak sonrası bazı evleri su bastı.