Aydın İncirinde Hasat Sezonu Başladı: Rekolte Düşmesine Rağmen Kalite Umut Veriyor

Aydın'da hasada başlayan incir üreticileri, rekoltede aşırı sıcaklardan kaynaklı düşüşe rağmen ürünün kalitesi sayesinde umutlandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi ürünleri arasında yer alan "Aydın inciri"nde hasat sezonu başladı.

Kentte yaklaşık 40 bin hektar alanda incir üretimi yapılarak, sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Toplanan incirler, yurt içi ve dışında sofraları tatlandırıyor.

Gün doğmadan yola çıkan işçiler, güneşi incir bahçelerinde karşılıyor.

Hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 44 dereceye kadar çıktığı kentte işçiler bunaltıcı sıcaklardan etkilenmemek için saat 12.00'ye kadar mesai yapıyor.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, AA muhabirine, hasadın Buharkent, Kuyucak ve Nazilli başta olmak üzere birçok ilçede başladığını söyledi.

Sezona bazı sorunlarla başladıklarını belirten Anlıak, meyvenin olgunlaşma evresinde "tozlaşma"nın yeteri kadar olmamasının sıkıntılarını yaşadıklarını anlattı.

Kaliteli ürün beklentisi

Anlıak, aynı zamanda aşırı sıcaklarla da mücadele ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İncirde biraz rekoltemiz eksik, yüzde 30 civarında incirlerimiz tozlaşmadan dolayı döküldü. Şimdi de aşırı sıcaklardan kaynaklı biraz rekolte kayıplarımız var ama buna rağmen incirlerimizin kalitesi güzel. Bir ağaçta 7-8 tane incir tutacağına, 4-5 tane tutuyor. İnşallah incirler dolgun olursa, rekolte kaybını kapatmış oluruz diye düşünüyoruz. Tabii hava şartları düzgün giderse. Bizim tanesinde az ama kalitesi ve kalibresinde yüksek beklentimiz var. İnşallah bu saatten sonra da havaların etkisiyle kaliteli bir ürün alırız."

Bölgede çiftçilerin bilinçlendiğine işaret eden Anlıak, "Şu anda aşırı sıcaklar var ama çiftçilerimiz artık bilinçlendi. Ağaçlarına daha güzel bakıyor. Budamasını, sulamasını ve gübrelemesini iyi yapıyor. Sıcaklara karşı biraz daha tedbirlerimizi aldığımız için bundan fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Sabah ezanında başlayan yoğun mesai

İşçilerden Ayşegül Doymaz da sabah ezanında işe başladıklarını, zorlansalar da sıcaklar bastırmadan işlerini bitirmeye çalıştıklarını anlattı.

Yasemin Yılmaz ise "Herkesin uyuduğu saatte biz yola çıkıyoruz. İmamdan bile önce kalkıyoruz. Biraz sıcak oluyor ama bu ürünlerimiz toplanacak bir şekilde. Bu duruma alıştık." diye konuştu.