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Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Aydın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken, Karacasu ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

Aydın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken, Karacasu ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

Efeler, Sultanhisar, Bozdoğan, Koçarlı, Karacasu, Çine, Köşk ile Kuyucak ilçelerinde etkili olan yağışı nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Karacasu ve Çine ilçelerinde yolda mahsur kalan bazı vatandaşlar jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Sultanhisar Karacasu Aydın Güncel Haberler

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