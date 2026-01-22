Haberler

Aydın'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Güncelleme:
Didim'de deniz üzerinde öğle saatlerinde oluşan hortum, birçok noktada gözlemlendi. Ayrıca, Söke ilçesinde de hortum oluştu ve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde hortum oluştu.

Didim'de öğlen saatlerinden sonra deniz üzerinde oluşan hortum, ilçenin birçok noktasında görüldü.

Söke ilçesinde de oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
