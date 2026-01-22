Aydın'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi
Didim'de deniz üzerinde öğle saatlerinde oluşan hortum, birçok noktada gözlemlendi. Ayrıca, Söke ilçesinde de hortum oluştu ve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel