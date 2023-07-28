Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada bir kamyon, bir tır ve bir otomobil çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Didim-Söke karayolu üzerinde bulunan Sarıkemer Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Söke istikametine seyir halinde olan 35 AZC 516 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçip seyir halindeki 06 DEJ 107 tır ve 35 AS 6569 otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle Söke'den Didim istikametine trafik akışı durdu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN