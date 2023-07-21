Aydın'ın Söke ilçesinde trafik denetiminde 14 sürücüye ceza uygulandı
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Söke ilçesinde yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 14 sürücüye idari para cezası verildi. Denetimde kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile konuşma, fazla yolcu taşıma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca, abartı egzoz kullanımı, tescilsiz ve plakasız araç kullanma, çalıntı araç kullanma gibi suçlardan da adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde trafik denetiminde kurallara uymadığı belirlenen 14 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik denetimi gerçekleştirdi.
Sivil trafik ekipleri kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, fazla yolcu taşımak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, emniyet kemeri takmamak kurallarını ihlal eden 14 sürücüye cezai işlem uyguladı.
Ayrıca, abartı egzoz kullanmaktan 6, tescilsiz ve plakasız aracı karayoluna çıkarmaktan 5, çalıntı araç kullanan 4 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.