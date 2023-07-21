Aydın'ın Söke ilçesinde trafik denetiminde 14 sürücüye ceza uygulandı

Söke ilçesinde yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 14 sürücüye idari para cezası verildi. Denetimde kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ile konuşma, fazla yolcu taşıma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca, abartı egzoz kullanımı, tescilsiz ve plakasız araç kullanma, çalıntı araç kullanma gibi suçlardan da adli işlem başlatıldı.