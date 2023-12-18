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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil yangını

18 Aralık 2023 22:33 Güncelleme: 22:34 Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kuşadası'ndan Söke yönüne ilerleyen bir otomobil Granta yokuşunda alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale geldi.