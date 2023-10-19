Aydın'ın Söke ilçesinde otobüslerde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda, Söke ilçesinde otobüslerde seyahat eden 4 şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan aramalarda 30 gram kubar esrar ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan uygulamalarda otobüslerde yolculuk yapan 4 şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde, Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri (Veston, Buzul, Tork) ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda B.B, O.K, N.Ö, V.S. isimli şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir miktar uyuşturucu madde (30 gram kubar esrar) ve (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN