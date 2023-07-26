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Aydın'ın Söke ilçesinde orman yangını çıktı

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Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Aydın Güncel Haberler

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