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Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet kazası: İki kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, motosikletli kurye T.B.A. yönetimindeki 09 AKP 379 plakalı motosiklet Aydın Caddesinde aynı işletmede kuryelik yapan A.Ö'nün kullandığı 34 EZM 769 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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