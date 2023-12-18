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Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet kazası: İki kişi yaralandı

18 Aralık 2023 23:33 Güncelleme: 23:34 Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.