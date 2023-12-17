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Aydın'ın Söke ilçesinde kaza: 7 kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve devrildi. Kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağarası istikametinde seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 09 RS 901 plakalı otomobile, N.Y. idaresindeki 09 S 6161 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlanarak devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan G.N.T, H.Y, T.Y, T.Y. ve Y.A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları alandan kurtarıldı. Biri çocuk 7 yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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