Aydın'ın Söke ilçesinde forklift kazası: Bir işçi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir sanayi sitesinde meydana gelen forklift kazasında bir işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sanayi sitesinde forkliftin devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde Mustafa B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı malzeme götürdüğü esnada forkliftin devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN