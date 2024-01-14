Aydın'ın Söke ilçesinde erkek cesedi bulundu
Aydın'ın Söke ilçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Şerafettin Akalın'a ait olabileceği ihtimali üzerine ailesi bölgeye çağrıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Söke- Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.
Cesedin geçen yıl 14 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Şerafettin Akalın'a (40) ait olabileceği ihtimali üzerine Akalın'ın yakınları bölgeye çağrıldı.
Ailenin, cesedin üzerindeki kıyafetlerin Akalın'a ait olduğunu söylediği öğrenildi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.