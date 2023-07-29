Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangına hızlı müdahale ile facianın önüne geçildi

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına hızlı müdahale ile facianın önüne geçildi. Yangında 10 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mahallenin üst kısımlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile ekiplerin alevlerle mücadelesine havadan destek verdi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen ve panikleten yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN