Aydın'ın Söke ilçesinde araç yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen araç yangını korku dolu anlar yaşattı. Aydın-İzmir otoyolu Söke Çıkışında meydana gelen olayda; Söke'ye seyir halinde olan araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Sürücü durumu fark eder etmez aracı yolun kenarına çekti. Kısa sürede yanan araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.