Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinyağı çalan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin evinden çalınan 100 litre zeytinyağıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler F.A. ve K.A. yakalandı ve tutuklandı.