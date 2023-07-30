Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinyağı çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin evinden çalınan 100 litre zeytinyağıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler F.A. ve K.A. yakalandı ve tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıldere Mahallesi'nde bir kişinin evinden 100 litre zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi.
Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan F.A. ile K.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel