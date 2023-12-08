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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu otobüsü çarptı, yaya yaralandı

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Nazilli Otogarı girişinde, şehirler arası yolcu otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Nazilli Otogarı girişinde, S.Ç. yönetimindeki 16 ANN 924 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan A.T'ye (62) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.T, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü S.Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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