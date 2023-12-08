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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu otobüsü çarptı, yaya yaralandı

8 Aralık 2023 14:13 Son Güncelleme: 14:14 Abone Ol

Nazilli Otogarı girişinde, şehirler arası yolcu otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.