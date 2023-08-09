Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan bir ev aramasında uyuşturucu madde ve silah bulundu. Aramada 1170 gram kubar esrar, tabanca, mühimmat, ruhsatsız av tüfeği ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalandı ve adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik çalışmalar sürüyor. Nazilli ilçesinde F.S. isimli şüpheli şahsın konutunda uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada, 1170 gram kubar esrar, 1 adet tabanca ve 18 adet mühimmatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet cep telefonu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN