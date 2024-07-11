Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemeler de bulundu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında örgütün elebaşı O.S'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.