Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada 515 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından İsabeyli Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yapan ekipler, satışa hazır 515 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, şüpheliler T.A, A.P, S.E.A, N.P. ve T.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B, A.P. ve S.E.A. tutuklandı, T.A. ile N.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nazilli Aydın Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti hangi üniversitede çekiliyor? Yalı Çapkını Seyran ölüyor mu? 4 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi? 4 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI 69. bölüm FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI SEYRAN HAMİLE KALACAK MI? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? 4 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM CANLI İZLE! #127916 Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title