Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç araç karıştı, bir kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı ve bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye gönderildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.