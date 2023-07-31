Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç araç karıştı, bir kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı ve bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye gönderildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, İsabeyli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak içerisinde 20 YE 733, 63 KF 540 ile 09 AAD 675 plakalı araçlar kazaya karıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel