Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazası: Baba ve iki çocuk yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada baba ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında baba ve iki çocuğu yaralandı.
Ş.E. idaresindeki 48 AFJ 661 plakalı tır, Eğrek mevkisinde M.T'nin kullandığı 07 JZ 238 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü M.T ile araçtaki iki çocuğu yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.