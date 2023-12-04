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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

4 Aralık 2023 15:13 Son Güncelleme: 15:14 Abone Ol

Nazilli'den Denizli yönüne giden bir tır, Jandarma Kavşağı Mevkisi'nde aynı yönde giden bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.