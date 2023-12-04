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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Nazilli'den Denizli yönüne giden bir tır, Jandarma Kavşağı Mevkisi'nde aynı yönde giden bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nazilli'den Denizli yönüne giden M.Y. yönetimindeki 35 CJA 25 plakalı tır, Jandarma Kavşağı Mevkisi'nde, aynı yönde giden H.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü H.A. ile G.A. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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