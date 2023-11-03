Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu genç bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı genç, hastaneye kaldırıldı.
Ş.E. idaresindeki 09 RU 792 plakalı otomobil, 22 Sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.B.D'ye (19) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza anını çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.