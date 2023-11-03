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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu genç bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.