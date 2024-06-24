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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil yangını

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle sürücü dumandan etkilendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

N.Y. idaresindeki 09 U 7147 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Arslanlı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen sürücü, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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