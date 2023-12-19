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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil yangını

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşil Mahalle 1897 Sokak'ta seyir halinde olan O.K. idaresindeki 77 EL 304 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, otomobilini yol kenarına park ederken durumu fark eden bir mahalle sakini, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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