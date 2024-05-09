Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpışması: 1 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.M. idaresindeki 09 ALF 342 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle 140 Sokak kesişiminde U.S'nin kullandığı 09 BG 300 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.M. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.