Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.M. idaresindeki 09 ALF 342 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle 140 Sokak kesişiminde U.S'nin kullandığı 09 BG 300 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.M. yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Nazilli trafik Aydın Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title