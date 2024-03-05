Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil kamyonete çarptı, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin kamyonete çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 09 E 9035 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesinde, ambulansa yol vermek için manevra yapan H.A. idaresindeki 09 NP 880 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki sürücüsünün annesi N.G. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.