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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 yaralı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 20 RD 551 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde İ.D'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yola savurulan bisiklet sürücüsü İ.D. yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.D'nin hayati tehlikelisinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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