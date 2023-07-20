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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otelde çıkan yangın panik yarattı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, otel çalışanlarını ve müşterilerini panikletti. Yangın sonucunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir otelde çıkan yangın, otel çalışanlarını ve müşterilerini panikletti.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın dolayısıyla oluşan yoğun duman otelin lobisini sardı. Dumanı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, oteldeki vatandaşları tahliye etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri de yangında hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nazilli Aydın Güncel Haberler

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